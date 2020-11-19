Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку опасной болезни.

Ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне предупредили о том, что коронавирусная эпидемия может вызвать всплеск другого инфекционного заболевания - кори. Об их выводах сообщил журнал Lancet.

Как говорят эксперты, вспышку кори могут возбудить несколько факторов: приостановка вакцинации детей от этой болезни и ряд ограничительных коронавирусных мер. Ученые уточнили, что на сегодняшний день, по оценке ВОЗ, задержки прививочных кампаний в 26 странах оставили 94 млн детей без запланированных прививок против кори.

Хоть данные за первое полугодие этого года и показывают снижение по заболеваемости корью в большинстве стран, эксперты склонны думать, что такое снижение «скорее, зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки». Кроме того, такой спад характерен для эпидемического цикла вируса. Да и в целом предсказуем на фоне карантинных мер и ограничения международных и внутренних поездок.

Еще один важный фактор, который повлияет на распространение кори - падающая на фоне пандемии экономика стран: растет уровень голода. А недоедание вкупе с угнетенным иммунитетом снижает шансы выздороветь от кори.

Это факторы, связанные друг с другом: непривитые от кори дети, живущие в голодном режиме в странах с проблемной системой здравоохранения, дадут в итоге вспышку опасной инфекционной болезни, с возможностью перерасти в эпидемию.

Выход, по словам ученых, заключается в помощи для таких стран наверстать кампании по вакцинации, а также максимально подготовиться к возможным вспышкам кори.