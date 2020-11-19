Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку опасной болезни

Сегодня, 19:39

0

Image 16+
Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку опасной болезни

Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку опасной болезни.

Ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне предупредили о том, что коронавирусная эпидемия может вызвать всплеск другого инфекционного заболевания - кори. Об их выводах сообщил журнал Lancet.

Как говорят эксперты, вспышку кори могут возбудить несколько факторов: приостановка вакцинации детей от этой болезни и ряд ограничительных коронавирусных мер. Ученые уточнили, что на сегодняшний день, по оценке ВОЗ, задержки прививочных кампаний в 26 странах оставили 94 млн детей без запланированных прививок против кори.

Хоть данные за первое полугодие этого года и показывают снижение по заболеваемости корью в большинстве стран, эксперты склонны думать, что такое снижение «скорее, зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки». Кроме того, такой спад характерен для эпидемического цикла вируса. Да и в целом предсказуем на фоне карантинных мер и ограничения международных и внутренних поездок.

Еще один важный фактор, который повлияет на распространение кори - падающая на фоне пандемии экономика стран: растет уровень голода. А недоедание вкупе с угнетенным иммунитетом снижает шансы выздороветь от кори.

Это факторы, связанные друг с другом: непривитые от кори дети, живущие в голодном режиме в странах с проблемной системой здравоохранения, дадут в итоге вспышку опасной инфекционной болезни, с возможностью перерасти в эпидемию.

Выход, по словам ученых, заключается в помощи для таких стран наверстать кампании по вакцинации, а также максимально подготовиться к возможным вспышкам кори.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Установлены особенности суперраспространителей коронавируса COVID-19

Сегодня, 09:49

Рекордный рост заболеваемости коронавирусом объяснили «безудержным отдыхом» в Турции

Вчера, 21:19

Билл Гейтс сообщил о плохих новостях про коронавирус COVID-19 в ближайшие полгода

Вчера, 15:34

Врач-пульмонолог считает, что все население России рано или поздно столкнется с коронавирусом

Вчера, 14:39

Россияне назвали побочные эффекты вакцины от COVID-19

Вчера, 12:09

Уфимский ковид-врач рассказал, что делать заразившимся коронавирусом диабетикам

Вчера, 11:54

Малышева заявила, что перец может защитить от коронавируса

Вчера, 10:39

В ВОЗ рекомендовали не применять ремдесивир при лечении COVID-19 в больницах

Вчера, 10:09

Мясников выступил против популярной схемы лечения коронавируса COVID-19

19-11-2020, 23:59

Врач оценил народные методы профилактики коронавируса

19-11-2020, 20:44

Ишемическая болезнь сердца увеличивает риск смерти от коронавируса COVID-19

19-11-2020, 15:24

Риск смерти от коронавируса SARS-CoV-2 увеличивает курение

19-11-2020, 11:44

Вирусолог предупредил о новых последствиях коронавируса: названы неопубликованные данные

19-11-2020, 09:49

Привитый вакциной «Спутник V» ульяновский врач заболел коронавирусом

18-11-2020, 10:44

Переболевший коронавирусом COVID-19 рассказал о неожиданных опасностях потери обоняния

17-11-2020, 12:39

У пациентов с низким риском осложнений от коронавируса COVID-19 поражаются сразу нескольких органов

17-11-2020, 00:09

Кемеровский врач рассказал о бесполезности антибиотиков при пневмонии

16-11-2020, 23:34

Ученые рассказали о пользе соков в борьбе с коронавирусом

16-11-2020, 16:09

Употребление яиц может увеличить риск диабета

16-11-2020, 10:24

Онколог перечислил отличия ложных симптомов рака от настоящих

15-11-2020, 20:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров