В Сысерти 72 медработника пожаловались на сокращение зарплаты в 3 раза

В период пандемии российские медики сталкиваются с проблемами, связанными с выплатами зарплат.

Недавно сотрудники сысертской больницы Екатеринбурга обратились в прокуратуру и следственный комитет. 72 врача, работающих в медучреждении, пожаловались на сокращение зарплаты в три раза. Медики жалуются, что в прошлом месяце им сократили зарплату в несколько раз.

Так, в октябре по необоснованным причинам у них удержали часть денег. Таким образом, одна из медсестер получила вместо 25 тыс. рублей получила всего 5 тысяч. А заведующая отделения получила 27 тысяч рублей вместо 70 тыс. рублей в месяц. Кроме прочего, медики сообщили, что главврач заставляет их оказывать помощь определенным пациентам и лечить их дорогим лекарством (Коронавир), а не исходить из состояния здоровья больного. Письмо подписали 72 человека, в том числе 5 заведующих отделениями.

Отметим, что с 1 октября сысертская больница вновь стала красной зоной. При этом нагрузка на медучреждение и его персонал увеличилась. По нормативу один врач может одновременно вести 20 пациентов. Сейчас на них приходится по 60–70 человек.

Медработникам пришлось подписать трудовой договор, так как без этого к работе не допускали. При получении зарплаты за октябрь выяснилось, что теперь медикам будут выплачивать только оклад (20 тысяч рублей) и коэффициент (также около 20 тысяч рублей).

Примечательно, что это единственное место работы, так как ближайшая больница находится в Екатеринбурге, в 50 километрах от места жительства многих сотрудников, пишет 66.ru .

Руководство больницы объяснило снижение зарплат тем, что врачам выплачивают федеральные и губернаторские надбавки, поэтому полный оклад им не нужен. Но и надбавки выплачивают с задержками.

Сотрудникам больницы ничего не оставалось делать, как написать коллективное письмо с требованием провести проверку соблюдения трудового законодательства в медучреждении.