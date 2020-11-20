Вирусолог рассказал, чем опасно повторное заражение коронавирусом

Нет никакой гарантии, что при повторном заражении коронавирусная инфекция будет протекать в легкой форме. Об этом заявил сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Сам вирусолог уже дважды переболел COVID-19, пишет URA.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее сообщил, что переболевшим ковидом гражданам не стоит опасаться повторного заражения коронавирусом, поскольку иммунитет сохраняется надолго. В то же время стоит иметь ввиду, что вирус подтачивает иммунную систему, она может быть уязвимой перед другими заболеваниями.

Чепурнов, наоборот, считает, что повторного заражения стоит опасаться. Тем более что возможность подхватить «корону» дважды более чем реальна.

«Те, которые утверждают, что повторно будет легче — неправы совершенно. В моем случае это было тяжелее», — отметил вирусолог.

При этом он добавил, что тяжесть повторного коронавирусного заболевания может зависеть от многих факторов, в том числе и от общего состояния организма.

«Специфическая защита против коронавируса, иммунная защита уходит полностью, поэтому повторное заболевание — это как заново, как первый раз, а может быть даже и тяжелее», — обратил внимание Чепурнов.

Напомним: уже почти год, как человечество живет с новым коронавирусом. Пандемию ковида ВОЗ объявила в марте текущего года.