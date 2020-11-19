Установлены особенности суперраспространителей коронавируса COVID-19

В декабре минувшего года человечество узнало о коронавирусе, который вызывает COVID-19. За считанные месяцы коронавирусная инфекция распространилась по планете, и в марте 2020 года была объявлена пандемия.

Американские ученые из Университета Центральной Флориды выяснили, что делает человека суперраспространителем передающихся воздушно-капельным путем вирусов.

Как показало исследование, суперраспространителями COVID-19 являются люди, у которых заложен нос и есть все зубы. Частицы коронавируса, которые выделяют они во время чихания, находятся в воздухе дольше на 60%, чем если бы они попали в воздух от человека с незаложенным носом и без зубов.

По словам ученых, это объясняется том, что при заложенном воздухе нарушается поток воздуха и в результате выделяются аэрозольные капли. Если же человек не испытывает трудностей при дыхании, то выделяемые им при кашле или чихании частицы движутся медленнее.

Поэтому всем, у кого заложен нос, эксперты настоятельно рекомендуют в период пандемии носить защитные маски, поскольку именно эти люди являются мощным источником заражения. При том, что часто, именно из-за заложенного носа, люди пытаются обойти рекомендацию о ношении защитной маски, ссылаясь на трудности с дыханием.