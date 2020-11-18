Билл Гейтс сообщил о плохих новостях про коронавирус COVID-19 в ближайшие полгода, пишет издание Daily Beast.

Американский бизнесмен, основатель Microsoft, сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс, на ближайшие полгода спрогнозировал по коронавирусу плохие новости.

Американец уверен: до самого лета, а то и позже, людей преимущественно ждет негативная информация о коронавирусе. Спустя этот отрезок времени объемы производства эффективных противокоронавирусных вакцин в Штатах должны возрасти и «в конце туннеля появится свет».

«Зимой, когда холоднее, вирус размножается быстрее, ведь мы больше времени находимся в помещении, так что это не очень хорошо. Кроме того, возникает определенная усталость: некоторые вещи, которые приходится делать людям, например держаться подальше от друзей, делать все труднее», — заявил американский миллиардер.

По его предположению, к началу 2021 года могут появиться вакцины от коронавируса, которые спасут миллионы жизней. В обязательном порядке, по словам Гейтса, нужно обеспечить лекарством бедные страны.

Попутно бизнесмен уже в который раз опроверг конспирологические гипотезы о его заинтересованной причастности к пандемии из-за глобального чипирования людей.