Уфимский ковид-врач рассказал, что делать заразившимся коронавирусом диабетикам

Сегодня, 11:54

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Уфимский ковид-врач рассказал, что делать заразившимся коронавирусом диабетикам

Популярный Уфимский врач-блогер Глеб Глебов, работающий в инфекционном отделении в Зубово, рассказал, как людям с диабетом можно победить коронавирус. Врач подчеркнул, что такое исходное осложнение, как диабет, значительно ухудшает течение коронавируса, и чаще приводит к летальным исходам, пишет «Уфа1.ру».

Инфекционист Глеб Глебов, который с начала пандемии оказал помощь уже нескольким тысячам пациентам с диагнозом «ковид», рассказал о правильной терапии диабетиков от коронавирусной инфекции. По его рекомендациям, больным с диабетом необходимо контролировать глюкозу в крови не менее 7-8 раз в сутки, и делать инъекции инсулина согласно предписаниям врачей.

«Диабет, отягченный коронавирусом – это не приговор, а лишь причина более тщательно следить за своим самочувствием, и быть всегда начеку», - прокомментировал Глеб Глебов.

Инфекционист также рассказал, какие препараты могут вызвать серьезное осложнение диабета. В это число вошли препараты агонистов ГПП и действующие вещества эксенатид, лираглутид и другие, которые Глебов посоветовал избегать.

«Помните, что даже самые суперэффективные препараты могут не помочь вылечиться от коронавируса, если будет отсутствовать сознательность пациента и медика. Нужно осознать, что в ближайшее время этот вирус будет жить с нами, и опасаться его надо, но не бояться, ведь медицина не стоит на месте. Просто не все успевают учиться и применять новые эффективные методики. Но в панику в любом случае впадать не нужно», - добавил инфекционист.

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