Россияне назвали побочные эффекты вакцины от COVID-19

Сегодня, 12:09

Ольга Громова

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Россияне назвали побочные эффекты вакцины от COVID-19

Россияне, которые тестировали на себе российскую вакцину «Спутник V», перечислили побочные эффекты, с которыми им довелось столкнуться. После вакцинации наблюдалось повышение температуры до 40 градусов, тахикардия, слабость, боль в груди, а также потеря веса.

Температуру не получалось сбить даже посредством приема парацетамола, поведал один из многочисленных добровольцев, который испытал вакцину на себе - медиаменеджер Андрей Василенко.

«После второй прививки у меня температура держалась дней восемь, после недели были уже остаточные явления и температура колебалась между 37 и 36,6 градусов. Наблюдались проблемы с сердцем, тахикардия, разбирался с этим», - рассказал доброволец.

Кроме подскочившей температуры тела, после вакцинации могут также появиться тахикардия и боль в груди, сообщает РБК, ссылаясь на испытателей препарата.

Часть людей сталкиваются с ломотой в теле. Однако спустя несколько дней все эти симптомы исчезают.

В целом, добровольцы убеждены, что российская вакцина от коронавируса эффективна. Они ощутили, что у них выработался иммунитет к ковиду.

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