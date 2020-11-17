Врач оценил народные методы профилактики коронавируса

Сегодня, 20:44

Ольга Громова

0

Image 16+
Врач оценил народные методы профилактики коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил народные методы профилактики коронавируса и пришел к выводу, что они малоэффективны в сравнении с элементарными противоэпидемическими мерами.

Учитывая рекомендации специалистов, основанные на изысканиях ученых, на профилактику коронавируса народными методами в России надо потратить порядка 10 тысяч рублей в месяц - и это только на одного члена семьи.

Речь о приобретении с профилактической целью соков граната и черноплодной рябины, а также зеленого чая и витамина D. Но даже они не способны снизить вирусную нагрузку.

«Профилактика коронавирусной инфекции народными средствами не способна заменить соблюдение элементарных противоэпидемических мер. Самыми эффективными профилактическими мерами по-прежнему остаются гигиена рук, ношение масок и социальная дистанция», — отметил Выгоняйлов.

Качественный гранатовый сок обойдется россиянам примерно в 200-300 рублей за 0,5 литра. За месяц он «затянет» примерно на 7,5 тысяч. Витамин D3 от хорошо зарекомендовавшего себя производителя - это еще порядка 500 рублей. Еще 2 тысячи рублей уйдут на сок черноплодной рябины - купить получится 5 литров, не более.

«Все народные средства, которые были популярны в начале пандемии, как-то чеснок, имбирь и лимон, хороши лишь как меры дополнительной профилактики, которыми не стоит злоупотреблять», — подчеркнул эпидемиолог.

Так, он советует быть осторожнее с употреблением витамина D3. Его можно начинать после того, как дефицит витамина был подтвержден лабораторно. В избытке этот препарат опасен для здоровья.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Врач оценил народные методы профилактики коронавируса

Сегодня, 20:44

Ишемическая болезнь сердца увеличивает риск смерти от коронавируса COVID-19

Сегодня, 15:24

Риск смерти от коронавируса SARS-CoV-2 увеличивает курение

Сегодня, 11:44

Вирусолог предупредил о новых последствиях коронавируса: названы неопубликованные данные

Сегодня, 09:49

Привитый вакциной «Спутник V» ульяновский врач заболел коронавирусом

Вчера, 10:44

Переболевший коронавирусом COVID-19 рассказал о неожиданных опасностях потери обоняния

17-11-2020, 12:39

У пациентов с низким риском осложнений от коронавируса COVID-19 поражаются сразу нескольких органов

17-11-2020, 00:09

Кемеровский врач рассказал о бесполезности антибиотиков при пневмонии

16-11-2020, 23:34

Ученые рассказали о пользе соков в борьбе с коронавирусом

16-11-2020, 16:09

Употребление яиц может увеличить риск диабета

16-11-2020, 10:24

Онколог перечислил отличия ложных симптомов рака от настоящих

15-11-2020, 20:24

Врач перечислила скрытые угрозы коронавируса

15-11-2020, 11:39

Врач рекомендовал молчать в общественных местах из-за коронавируса COVID-19

14-11-2020, 23:44

Российский иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей

14-11-2020, 17:24

Доктор Мясников признался, что получил диплом врача благодаря туалету

14-11-2020, 16:49

Перечислены четыре симптома перенесенного коронавируса COVID-19

13-11-2020, 18:44

Американцу из-за коронавируса ампутировали восемь пальцев на руках

13-11-2020, 14:29

В ВОЗ заявили о рекордном приросте заболеваемости корью в мире в 2019 году

13-11-2020, 13:39

Свердловский врач из «красной зоны» рассказала о коварстве COVID-19

13-11-2020, 11:34

В Барнауле 12-летнего мальчика ввели в кому из-за коронавируса

13-11-2020, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров