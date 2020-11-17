Врач оценил народные методы профилактики коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил народные методы профилактики коронавируса и пришел к выводу, что они малоэффективны в сравнении с элементарными противоэпидемическими мерами.

Учитывая рекомендации специалистов, основанные на изысканиях ученых, на профилактику коронавируса народными методами в России надо потратить порядка 10 тысяч рублей в месяц - и это только на одного члена семьи.

Речь о приобретении с профилактической целью соков граната и черноплодной рябины, а также зеленого чая и витамина D. Но даже они не способны снизить вирусную нагрузку.

«Профилактика коронавирусной инфекции народными средствами не способна заменить соблюдение элементарных противоэпидемических мер. Самыми эффективными профилактическими мерами по-прежнему остаются гигиена рук, ношение масок и социальная дистанция», — отметил Выгоняйлов.

Качественный гранатовый сок обойдется россиянам примерно в 200-300 рублей за 0,5 литра. За месяц он «затянет» примерно на 7,5 тысяч. Витамин D3 от хорошо зарекомендовавшего себя производителя - это еще порядка 500 рублей. Еще 2 тысячи рублей уйдут на сок черноплодной рябины - купить получится 5 литров, не более.

«Все народные средства, которые были популярны в начале пандемии, как-то чеснок, имбирь и лимон, хороши лишь как меры дополнительной профилактики, которыми не стоит злоупотреблять», — подчеркнул эпидемиолог.

Так, он советует быть осторожнее с употреблением витамина D3. Его можно начинать после того, как дефицит витамина был подтвержден лабораторно. В избытке этот препарат опасен для здоровья.