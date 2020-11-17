Ишемическая болезнь сердца увеличивает риск смерти от коронавируса COVID-19

Сегодня, 15:24

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Ишемическая болезнь сердца увеличивает риск смерти от коронавируса COVID-19

Российский Минздрав назвал опасный фактор, который почти в 12 раз увеличивает риск летального исхода при инфицировании коронавирусом. По мнению главного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова, таким «отягчающим обстоятельством» является ишемическая болезнь сердца, информирует «Российская газета».

В ходе Национального конгресса терапевтов главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов рассказал об опасности ишемической болезни сердца при заболевании на коронавирус.

«Доказано, что болезни сердца повышают вероятность осложнений от CoViD-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в шесть раз, а летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз», - сообщил кардиолог.

При этом Бойцов добавил, что данная статистика может ухудшиться, так как последствия коронавируса и взаимосвязь этого недуга с уже существующими заболеваниями организма еще не до конца изучена.

«С началом 2020 года в России намечалось снижение смертности среди пациентов с болезнями сердца, а увеличиваться этот показатель начал только в июне — то есть спустя примерно два месяца с момента начала роста заболеваемости COVID-19», - подчеркнул Сергей Бойцов.

Кардиолог отметил, что в связи с таким обстоятельством могут быть пересмотрены данные официальной статистике по смертности граждан от ковида, где ранее значилось, что в 33 процентах случаев коронавирус не был основной причиной летального исхода.

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