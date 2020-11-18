Мясников выступил против популярной схемы лечения коронавируса COVID-19

67-летний врач и телеведущий Александр Мясников высказался против популярной схемы терапии при вирусе COVID-19. По мнению главврача Городской клинической больницы имени Жадкевича, применяемая схема лечения коронавируса является опасной, поскольку «в ней намешано все подряд».

Александр Мясников буквально назвал «бредовым» принцип терапии коронавируса, при котором назначаются антибиотики и кроверазжижающие препараты, гормоны, БАДы и другие несовместимые между собой средства.

«При такой комбинации всего подряд получаются непредвиденные побочные эффекты, которые могут быть даже опасней тяжёлого течения коронавируса», - сказал Мясников.

Он отметил, что такой список лекарств является попросту «бредовым», и имеет огромный спектр побочных симптомов.

«Поймите, коронавирус —болезнь, которая в большинстве случаев проходит сама и требует лишь времени и отсутствие помех иммунитету для борьбы с ней. Но если начать пичкать организм антибиотиками и всем тем, что рекомендуют некоторые врачи, мы на выходе получим лишь ослабленный иммунитет и массу побочных эффектов в придачу. Люди, будьте бдительны, не поддавайтесь панике, которая заставляет вас принимать все без разбора! Подобные схемы лечения убивают», - призвал врач.

Мясников добавил, что Минздрав категорически против подобных предписаний, когда терапия включает в себя все существующие способы «лечения» ковида, и призвал докторов назначать только то, что рекомендовано ведомством.