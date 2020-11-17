Вирусолог предупредил о новых последствиях коронавируса: названы неопубликованные данные

Вирусолог предупредил о новых последствиях коронавируса. Раскрыты неопубликованные данные.

После того, как организм победит коронавирусную инфекцию, он и иммунная система становятся настолько слабыми, что болезни следуют одна за другой. Об этом изданию URA.Ru заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Так, эксперт утверждает: даже избавившись от инфекции, защитные силы организма не в силах вырабатывать в достаточном количестве цитокины, с помощью которых от клетки к клетке передается информация. В то время, как после выздоровления от других заболеваний такого «поведения» не наблюдается.

Медик объяснил, что для стабилизации иммунитета на прежнем уровне нужно определенное время, а также реабилитационные мероприятия. Причем последствия будут серьезнее у тех больных, кто перенес пневмонию, поскольку пневмония сама по себе -

мощный удар по организму.

«Все восстановится, вопрос — в какой период, все индивидуально. Также зависит от того, какую позицию, с точки зрения реабилитации, будет занимать человек — достаточно ли активную», - подытожил врач.