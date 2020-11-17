Риск смерти от коронавируса SARS-CoV-2 увеличивает курение

Сегодня, 11:44

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Риск смерти от коронавируса SARS-CoV-2 увеличивает курение

Американские ученые в научном журнале Cell Stem Cell опубликовали результаты своего исследования, в рамках которого им удалось узнать, почему курящие люди чаще болеют коронавирусом в тяжелой форме. Об этом сообщает «Тюменская линия».

С самого начала пандемии коронавируса ученые установили, что тяжелой формой чаще остальных болеют люди с вредными привычками. Однако причины этого явления до сегодня оставались неизвестными.

Биологи из Лос-Анджелеса, сотрудники Центра регенеративной медицины при Калифорнийском университете взялись за решение этого вопроса. Было принято решение воссоздать процессы, которые происходят с легкими курящих людей во время заражения коронавирусом. Для этого использовалась клеточная модель.

Оказалось, что у курящих блокируется активность интерфероном, что и является причиной тяжелой формы.

Напомним, что интерфероны играют одну из самых главных ролей в выздоровлении. Это белки-мессенджеры иммунитета, которые подавляют активность вируса. В случае с курильщиками, действие интерферона снижается из-за постоянного попадания в легкие дыма.

«Если смоделировать ситуацию, то дыхательные пути – это высокие стены, которые защищают башню. А дым от курения – это создание дыр в стенах, что, конечно же, снижает защиту и позволяет вирусу попасть внутрь», - рассказал один из авторов.

Ученые надеются, что результаты их исследования помогут в разработке методов, снижающих риск заболевания тяжелой формой коронавируса.

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