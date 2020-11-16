Привитый вакциной «Спутник V» ульяновский врач заболел коронавирусом

Сегодня, 10:44

Анна Лисова

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Привитый вакциной «Спутник V» ульяновский врач заболел коронавирусом

В Ульяновске заболел коронавирусом врач, который был вакцинирован российской вакциной «Спутник V».

48 доз вакцины «Спутник V» поступили в Ульяновск из федерального центра в сентябре. Первыми были привиты врачи ковидных госпиталей. Далее вакцину получили медики, работающие на станциях скорой помощи, передает РИА Новости.

Как сообщили в минздраве региона, после вакцинации заболел один медик. У него выявили COVID-19 спустя семь дней после первой вакцинации. Произошло заражение, по словам специалистов, из-за того, что иммунитет сформироваться еще не успел.

Региональный минздрав объясняет, что «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной. После первой инъекции, спустя три недели, необходимо сделать вторую. Иммунитет считается сформированным спустя три недели после второй прививки. Поэтому можно предположить, что у тех, кто заражается в течение шести недель с момента получения первой дозы, иммунитет к коронавирусной инфекции формируется и появляется он только спустя 3 недели после получения второй дозы вакцины.

Пока же в Ульяновске ожидают вторую партию вакцин от Минздрава России, чтобы продолжить вакцинацию в регионе.

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