Кемеровский врач рассказал о бесполезности антибиотиков при пневмонии

Анестезиолог-реаниматолог из Кемерово Василий Жданов сообщил, почему невозможно вылечить пневмонию антибиотиками. Врач отметил, что ажиотаж на такие препараты в аптеках сейчас попросту небывалый, но абсолютно необоснованный, пишет «НГС Кемерово».
Как заявил Василий Жданов, у людей сложился четкий стереотип, что любую болезнь, в том числе и пневмонию, надо лечить только антибиотиками. По словам анестезиолога, пациенты не понимают, что использовать терапию антибиотиками можно только при бактериальной пневмонии.
Эксперт заявил, что иногда некомпетентные врачи, поддавшись массовому психозу, беспорядочно выписывают всем пациентам подряд азитромицин и цефтриаксон, не думая, что эти препараты не только не вылечивают пневмонию, но могут еще и усугубить болезнь.
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