Кемеровский врач рассказал о бесполезности антибиотиков при пневмонии

Анестезиолог-реаниматолог из Кемерово Василий Жданов сообщил, почему невозможно вылечить пневмонию антибиотиками. Врач отметил, что ажиотаж на такие препараты в аптеках сейчас попросту небывалый, но абсолютно необоснованный, пишет «НГС Кемерово».

Как заявил Василий Жданов, у людей сложился четкий стереотип, что любую болезнь, в том числе и пневмонию, надо лечить только антибиотиками. По словам анестезиолога, пациенты не понимают, что использовать терапию антибиотиками можно только при бактериальной пневмонии.

«При вирусной пневмонии, которая появляется как осложнение ковида, использование антибиотиков абсолютно бесполезно. Люди этого не понимают и сметают в аптеках все существующие антибиотики про запас. Для чего создавать эту панику и искусственный ажиотаж? У меня, например, вся семья врачей — и у нас в аптечке нет ни одного антибиотика. Они нам не помогут, если мы заболеем коронавирусной пневмонией», - сказал Василий Жданов.

Эксперт заявил, что иногда некомпетентные врачи, поддавшись массовому психозу, беспорядочно выписывают всем пациентам подряд азитромицин и цефтриаксон, не думая, что эти препараты не только не вылечивают пневмонию, но могут еще и усугубить болезнь.

«Антибиотики могут понадобиться тогда, когда иммунитет не справляется с нагрузкой, он ослаблен, и на ослабленные пораженные легкие села бактериальная инфекция. А если пациент заболел ковидом и у него развилась пневмония — назначать антибиотик нельзя. Мы лечим антибиотиками только бактериальный процесс», - добавил Василий Жданов.