У пациентов с низким риском осложнений от коронавируса COVID-19 поражаются сразу нескольких органов

Сегодня, 00:09

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У пациентов с низким риском осложнений от коронавируса COVID-19 поражаются сразу нескольких органов

Ученые Coverscan долгое время проводили изучение симптомов «длительного» коронавируса. В ходе исследования выяснилось, что у пациентов с низким риском осложнений поражалось несколько органов. 

Специалисты изучили состояние людей, у которых наблюдались длительные симптомы коронавируса. Некоторые больные жаловались на усталость, головные боли и одышку более трех месяцев.

В исследовании приняли участие 200 добровольцев с затяжными симптомами инфекции. Средний возраст участников составил 44 года. Большинство из них не находились в группе риска. Состояние их здоровья диагностировалось аппаратами МРТ, анализами крови и опросами.

В результате у 66% добровольцев был поражен только один орган, а у 25% наблюдалась полиорганная недостаточность. Более всего были поражены легкие (у 33% участников). На втором месте оказалось сердце (32% участника). Далее поврежденными оказались поджелудочная железа (17%), почти (12%), печень (10%) и селезёнка (6%).

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