Ученые рассказали о пользе соков в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 16:09

Александр Зуев

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Ученые рассказали о пользе соков в борьбе с коронавирусом

Оказывается, воздействие COVID-19 и вируса гриппа на организм человека можно ослабить. Дело в том, что некоторые растительные продукты могут подавлять до 97% патогенов коронавируса в организме человека.  Такое заявление сделали сотрудники  Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма после того, как провели  исследования.

Немецкие специалисты установили, что сок некоторых растений, а также зеленый чай могут быть полезны в подавлении коронавируса и гриппа. 

По словам специалистов, сок черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают отличными противовирусными свойствами. Так, активность коронавируса снижается на 96% после пяти минут обработки соком черноплодной рябины, а гриппа - на 99%. Активность коронавируса снижается на 80%  в результате воздействия чаем и гранатовым соком. 

Как подчеркивают исследователи,  вирусы  скапливаются в носоглотке, а затем распространяются по всему организму, но если на начальной стадии их подавить, то можно смягчить симптомы заболеваний и воспрепятствовать  распространению вируса по дыхательным путям, а также снизить возможность передачи инфекции.

Кроме того, в борьбе с коронавирусом могут помочь  продукты, богатые витаминами и минералами. Поэтому врачи советуют включить в рацион печень трески, яичный желток, рыбу и сливочное масло. Все эти продукты богаты витамином D

Кроме того, можно готовить напитки из шиповника, облепихи, черной смородины, а также добавить в свое меню капусту, сладкий перец, орехи и цитрусовые.

Стоит помнить, что в борьбе с инфекцией питание играет немаловажную роль.

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