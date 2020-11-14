Употребление яиц может увеличить риск диабета

Сегодня, 10:24

0

Image 16+
Употребление яиц может увеличить риск диабета

Группа ученых Китая, Австралии и Катара изучали влияние количества употребляемых человеком куриных яиц на развитие сахарного диабета второго типа почти 20 лет. Об этом сообщает «ТАСС Наука».

Так, результат исследований 1991-2009 года показал, что употребление более одного яйца ежедневно повышает риск развития диабета на 60%.

Австралийский эпидемиолог Минг Ли рассказал, что уровень жизни в Китае повышается благодаря диете. Китайцы сегодня предпочитают употреблять высококалорийную пищу, богатую углеводами. А количество употребляемых в день яиц за последние 10 лет они увеличили в 2 раза.

Благодаря исследованиям ученые доказали, что увеличение потребления куриных яиц связано с развитием сахарного диабета.

«Диета – это фактор, поддающийся постоянному изменению. Тем самым он способствует развитию диабета. Важно понимать сам процесс, когда несбалансированное питание приводит к развитию болезни», - рассказала Минг Ли.

Напомним, что на сегодня в Китае диабетом болеет 11% населения, учитывая, что средний мировой показатель этой болезни достигает 8,5%.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Употребление яиц может увеличить риск диабета

Сегодня, 10:24

Онколог перечислил отличия ложных симптомов рака от настоящих

Вчера, 20:24

Врач перечислила скрытые угрозы коронавируса

Вчера, 11:39

Врач рекомендовал молчать в общественных местах из-за коронавируса COVID-19

14-11-2020, 23:44

Российский иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей

14-11-2020, 17:24

Доктор Мясников признался, что получил диплом врача благодаря туалету

14-11-2020, 16:49

Перечислены четыре симптома перенесенного коронавируса COVID-19

13-11-2020, 18:44

Американцу из-за коронавируса ампутировали восемь пальцев на руках

13-11-2020, 14:29

В ВОЗ заявили о рекордном приросте заболеваемости корью в мире в 2019 году

13-11-2020, 13:39

Свердловский врач из «красной зоны» рассказала о коварстве COVID-19

13-11-2020, 11:34

В Барнауле 12-летнего мальчика ввели в кому из-за коронавируса

13-11-2020, 10:29

Лисовец: Если заболеваемость коронавирусом продолжит расти, в Петербурге не хватит коек

13-11-2020, 10:14

В Саратове к бабушке депутата скорая ехала 4 дня

12-11-2020, 20:54

Россиянам раскрыли самый простой способ профилактики коронавируса COVID-19 в квартире

12-11-2020, 10:44

Ученые назвали потливость признаком опасной болезни

12-11-2020, 10:04

Доктор Мясников назвал ошибки при лечении коронавируса на дому

11-11-2020, 13:19

Иммунолог рассказала, когда ждать новую волну коронавируса

10-11-2020, 18:34

Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины

10-11-2020, 15:59

Определен растительный продукт, убивающий 97% COVID-19 за 5 минут

10-11-2020, 11:19

Доктор Мясников назвал продукты, которые ошибочно считаются вредными

10-11-2020, 10:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров