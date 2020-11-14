Употребление яиц может увеличить риск диабета

Группа ученых Китая, Австралии и Катара изучали влияние количества употребляемых человеком куриных яиц на развитие сахарного диабета второго типа почти 20 лет. Об этом сообщает «ТАСС Наука».

Так, результат исследований 1991-2009 года показал, что употребление более одного яйца ежедневно повышает риск развития диабета на 60%.

Австралийский эпидемиолог Минг Ли рассказал, что уровень жизни в Китае повышается благодаря диете. Китайцы сегодня предпочитают употреблять высококалорийную пищу, богатую углеводами. А количество употребляемых в день яиц за последние 10 лет они увеличили в 2 раза.

Благодаря исследованиям ученые доказали, что увеличение потребления куриных яиц связано с развитием сахарного диабета.

«Диета – это фактор, поддающийся постоянному изменению. Тем самым он способствует развитию диабета. Важно понимать сам процесс, когда несбалансированное питание приводит к развитию болезни», - рассказала Минг Ли.

Напомним, что на сегодня в Китае диабетом болеет 11% населения, учитывая, что средний мировой показатель этой болезни достигает 8,5%.