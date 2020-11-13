Онколог перечислил отличия ложных симптомов рака от настоящих

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал главный способ не ошибиться, не спутать ложные симптомы рака с настоящими. Его мнение приводит «Пятый канал».

Медик отметил, что нередко пациентам ставят предварительный диагноз, который может и не подтвердиться. Врачи иногда делают ложные выводы о раке из-за резкого повышения показателя онкомаркера. И чтобы удостовериться в правильности диагнозе или врачебной ошибке надо обращаться не к одному специалисту, а к нескольким.

"Иногда патоморфолог пишет — "подозрение на опухоль". Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. В таких случаях можно и даже нужно получить второе заключение другого специалиста. Еще одно экспертное мнение может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе", — объяснил Мяснянкин.

Врач также посоветовал россиянам не ставить себе страшные диагнозы, прочитав ту или иную публикацию в Интернете. Так, СМИ часто пишут о признаках и симптомах онкологических заболеваний. Некоторые люди после ознакомления с заметками «находят» проявления этих болезней у себя.

"Обязательно обращайтесь к специалистам, чтобы вам назначали правильные и рекомендованные обследования", — посоветовал врач.

Вообще, если появились подозрения, что со здоровьем что-то не так, следует обращаться к специалистам, а не «гуглить» симптомы и заниматься самодиагностикой.