Врач перечислила скрытые угрозы коронавируса

Врач-эндокринолог, заместитель директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова перечислила скрытые угрозы нового коронавируса, передает kp.ru.

По ее словам, очень высокие риски перенести COVID-19 в тяжелой форме у людей с избыточной массой тела (ожирением) и сахарным диабетом.

Следует знать, что SARS-CoV-2 очень «любит» все сладкое.

«Такой он хитрый, что ему только дай глюкозы. Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живет и процветает и активно проникает в клетки. Поэтому диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения», — рассказала Шестакова.

Еще одна опасность коронавируса в том, что он поражает не только легкие, как ошибочно думают некоторые - серьезно «бьет» по всем внутренним органам и системам организма. К примеру, по той же поджелудочной железе, отвечающей за выработку инсулина. Именно из-за поражения органа у многих людей, которые перенесли COVID-19, риски развития сахарного диабета повышаются.

Марина Шестакова обратила внимание еще на один важнейший аспект - у многих россиян на фоне стресса из-за коронавируса также может повышаться уровень сахара в крови. При этом после излечения COVID-19 гипергликемия уходит, но появляются риски

Еще одна скрытая угроза — вероятное последующее развитие ожирения. Это объясняется режимами изоляции и ограничения физической активности.

«Есть исследования итальянских авторов, согласно которым за время пандемии коронавируса число людей, которые перешли из группы с нормальной и избыточной массой тела в группу с ожирением, выросло в три раза», — пояснила эндокринолог.

Всем, кто заболел коронавирусной инфекцией, она порекомендовала пить больше воды и отказаться от сладкого или ограничить его потребление до минимума.



