Врач рекомендовал молчать в общественных местах из-за коронавируса COVID-19

Российский медик вывил неочевидный способ избежать инфицирования коронавирусом в общественных местах. Главврач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что чем меньше человек в буквальном смысле открывает рот, тем больше у него шансов избежать заражения ковидом, информирует «Радио Sputnik».

Как подчеркнул Тимаков, иногда даже соблюдение социальной дистанции не может обеспечить безопасную обстановку в обществе.

«Если человек не надел маску, это еще пол беды. Но если он громко и долго разговаривает, с силой выдувая воздух — вот это по-настоящему опасно, потому что потоки воздуха, исходящие в течение даже одной минуты, разлетаются по радиусу до 10 метров, потенциально заражая всех вокруг»», - сказал Евгений Тимаков.

Он отметил, что во время громкого или эмоционального разговора человек обычно выдыхает воздух с такой силой, что рекомендованная дистанция с собеседником в 1,5 метра оказывается попросту неэффективной. Также врач отметил, что громкость голоса и эмоции говорящего напрямую влияют на его заразность —чем громче и эмоциональнее общается человек, чем он больше пытается спорить, тем больше выделяется вирусных частиц.

«Формулировку молчание — золото никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое, но не менее важное значение», - добавил вакцинолог.

Евгений Тимаков акцентировал, что нежелательно начинать спор в общественных местах с человеком, который не носит маску. По словам эксперта, если такой нарушитель «тихо стоит», даже и без защитного средства на лице, вреда от него будет намного меньше, чем если окружающие начнут с ним скандалить и выяснять отношения.