Доктор Мясников признался, что получил диплом врача благодаря туалету

«Русская смекалка» помогла получить американский диплом медика знаменитому российскому врачу-кардиологу Александру Мясникову. Он заполучил важные сведения о туалете, которые помогли пройти вне конкурса.

В эфире канала «Россия-1» доктор рассказал, что когда-то проходил интервью в один из госпиталей страны. Очередь из желающих была большой и двигалась медленно. В самый неподходящий момент Мясникову захотелось в туалет.

И найти его было непросто. Туалет в больнице был, но только служебный - попасть туда можно было лишь через кодовый замок. Поскольку Мясников кода не знал, он притаился в надежде подсмотреть код, когда уборной воспользуется кто-то из сотрудников госпиталя.

И ему повезло - слежка оказалась успешной. Мясников узнал код и сходил в туалет. Потом его экзаменовали.

Врач, проводивший собеседование, оказался недоволен теоретическими познаниями вошедшего. Но доктор Мясников не растерялся, взял медика нахрапом.

«Вам кто нужен, человек, который может теоретизировать, или парень, который соображает?» - спросил он и тут же выдал, что никто из проходивших собеседование не знает кода туалетной комнаты, а ему он известен - 5689.

После этого врач-экзаменатор громко рассмеялся и взял Мясникова в госпиталь вне конкурса, благодаря чему тот смог закончить курс интернов.







