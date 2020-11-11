Перечислены четыре симптома перенесенного коронавируса COVID-19

Сегодня, 18:44

Ольга Громова

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Перечислены четыре симптома перенесенного коронавируса COVID-19

Во многих случаях коронавирус бывает тяжело отличить от гриппа. Но некоторые сохраняющие после выздоровления последствия, так называемые пост-симптомы, могут натолкнуть на мысль, что был перенесен COVID-19.

Врач Сергей Грошев перечислил четыре признака, которые позволяют заподозрить коронавирус в прошлом. При этом некоторые из этих симптомов, говорит медик, могут сохраняться вплоть до пяти месяцев после выздоровления.

В беседе с изданием «Слово и Дело» самым главным признаком Грошев назвал полную либо частичную потерю обоняния. А еще - неимоверную слабость (она наблюдается из-за гипоксии), кашель и одышку.

«Такие характерные симптомы могут сохраняться у переболевших коронавирусом пациентов в течение разных промежутков времени», - отмечает врач.

При этом стоит понимать, что сроки сохранения посткоронавирусных симптомов во многом зависят от объема вовлечения легочной ткани в процессе заболевания. Проще говоря, чем больше при коронавирусе были повреждены легкие, тем дольше человека будет мучить кашель, одышка, чувство разбитости и усталости.

Необходимо знать, что реабилитация играет важнейшую роль. В идеале, конечно, ее начать сразу.

«Крайне важно, чтобы реабилитация пациентов начиналась сразу же, с первых дней болезни. Реабилитационные приемы и способы в большинстве своем зависят от состояния пациента и уровня насыщения кислородом крови», - резюмировал Грошев.
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