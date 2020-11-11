Американцу из-за коронавируса ампутировали восемь пальцев на руках

53-летний американец Грегг Гарфилд переболел коронавирусом в тяжелой форме. Из-за болезни врачи лишили его восьми пальцев на руках. За жизнь тяжелобольного медики боролись несколько месяцев.

Мужчина подхватил инфекцию еще в феврале во время поездки в горнолыжный курорт Италии. Он почувствовал себя плохо еще в поездке: у него заложило нос и начало болеть горло, а также поднялась температура. В Лос-Анджелесе отправился к семейному доктору. Местные власти выделили Гарфилду тест на COVID-19 и результат оказался положительным. Гарфилда госпитализировали с жалобами на одышку и боли в легких. Состояние пациента ухудшилось и через пару дней его подключили к аппарату ИВЛ.

Однако у больного начались осложнения: его давление резко упало, развились сепсис, полиорганная недостаточность и стафилококковая инфекция. Медики давали один шанс к ста, что пациента удастся вылечить и он не умрет.

В ходе лечения мужчина похудел на 22 килограмма, три пальца на его ногах почернели. Нарушения кровотока в организме пациента привело к тому, что верхние фаланги восьми пальцев на руках пришлось ампутировать. Через два месяца Гарфилда выписали из больницы. Американцу сделали всего семь операций по восстановлению пальцев.

Сейчас Гарфилд тренируется на эллипсоиде для укрепления легкие. Мужчина считает себя «самым везучим человеком на Земле». Он даже планирует снова встать на лыжи, пишет lenta.ru

При этом мужчина призывает людей соблюдать все ограничительные меры из-за пандемии. Гарфилд гордится тем, что благодаря ему врачи в Лос-Анджелесе научились лечить больных с коронавирусом.