В ВОЗ заявили о рекордном приросте заболеваемости корью в мире в 2019 году

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что в 2019 году был зафиксирован самый высокий, более чем за 20 лет, уровень заболеваемости корью.

Всего зафиксировали 870 тыс. случаев заражения кори за год, при том, что скончались 207,5 тыс. человек умерли после заражения. Число летальных исходов выросло на 50% в сравнении с 2016 годом. Такие данные указаны в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, передает ТАСС .

Как отмечают авторы доклада, такой прирост заражений и летальных исходов объясняется снижением вакцинации детей.

Если в период с 2010 по 2016 годы заболеваемость корью снижалась, то из-за сбоев в вакцинации последние несколько лет, корь вновь активно начала распространяться.

Эксперты уже подсчитали, что взять ситуацию под контроль можно, обеспечив вакцинацию более 95% детей. При том, что вакцинироваться необходимо дважды. На данный момент, по оценкам экспертов, две дозы вакцины получили около 71%, а вакцинированы только один раз – 81% детей.

Авторы доклада указали, что в 2020 году заболеваемость корью уменьшилась. Эксперты это связывают с тем, что дети меньше бывали в коллективах, что сдержало распространение кори. Но опасность текущей ситуации в том, что на фоне пандемии коронавируса во многих странах наблюдается задержка с иммунизацией. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество «коллективно работать» над тем, чтобы решить данную проблему.