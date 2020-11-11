Свердловский врач из «красной зоны» рассказала о коварстве COVID-19

Сегодня, 11:34

Ольга Громова

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Свердловский врач из «красной зоны» рассказала о коварстве COVID-19

Люди, которые выглядят здоровыми, в большинстве случаев и являются источниками заражения новым коронавирусом. Об этом предупредила Валентина Ямпольская, заместитель по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.

«Коварство этой болезни в том, что самыми опасными с точки зрения разносчиков инфекции являются люди в первые дни после заражения, когда симптомы еще не выражены. Они ходят и заражают других», — заявила медик в беседе с агентством URA.RU.

Она добавила, что в момент, когда заболевание уже начало прогрессировать и появились первые выраженные симптомы, зараженные коронавирусом уже не так опасны для окружающих.

«Организм уже подкошен борьбой с инфекцией, ему не до того. Люди лежат дома, идут в больницу», — растолковала Ямпольская.

По мнению врача, самыми опасными для посещения во время коронавирусной пандемии являются торговые центры, фудкорты, бары, рестораны, а также дискотеки. Потенциально опасным местом врач из «красной зоны» назвала общественный транспорт.

Она призывает, по возможности, избегать всех этих мест. Если это не представляется возможным, нельзя забывать пользоваться маской, а также необходимо как можно чаще мыть руки и непременно соблюдать социальную дистанцию.

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