Российский иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что лучшим вариантом коронавируса для пациента является именно бессимптомное течение болезни. Врач отметил, что в таком случае вирус не столь агрессивен, как при средней и тяжелой форме, и риск смертельного исхода сводится к нулю, информирует «НСН».

В эфире «Национальной службы новостей» эксперт подчеркнул, что идеальным вариантом для каждого россиянина было бы бессимптомное заболевание на коронавирус.

«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется — бессимптомное течение инфекции, при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», - сообщил Болибок.

Он подчеркнул, что даже при таком легком заболевании организм уже начинает продуцировать собственные антитела, которые впоследствии обезопасят от повторного инфицирования вирусом.

Также Владимир Болибок добавил, что считает формулировку «человек болеет бессимптомно» некорректной, так как у человека всегда есть симптомы, когда он заболевает какой-либо болезнью. Просто в случае «бессимптомного» коронавируса признаки недуга очень слабо выражены, и почти неприметны.

Иммунолог отметил, что в целом население страны недообследовано «из-за чудовищной перегрузки лабораторий». Владимир Болибок заявил, что доля пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, окажется значительно выше, если протестировать на антитела к коронавирусу абсолютно всех граждан. По мнению иммунолога, в основном они будут среди детей, так как их сейчас никто не тестирует, а симптомы коронавируса у них в основном не наблюдаются.