В Барнауле 12-летнего мальчика ввели в кому из-за коронавируса

Сегодня, 10:29

0

Image 16+
В Барнауле 12-летнего мальчика ввели в кому из-за коронавируса

Экстренное введение в искусственное коматозное состояние 12-ти летнего ребенка осуществили врачи в Барнауле. Мальчик пребывал 5 дней в коме из-за критического состояния вследствие заражения коронавирусом, на данный момент его состояние стабилизировалось, сообщает «Алтайская правда».

12-летний барнаулец Михаил Сердцев крайне тяжело пережил инфицирование коронавирусом, едва не потеряв жизнь. Как сообщила мать заболевшего Наталья, первые симптомы у ребенка появились 11 октября, когда поднялась температура и начался жар. Во вторник, 13 октября, Сердцевы вызвали педиатра домой. Врач послушал ребенка и предположил, что это может быть ангина. Этой же ночью Миша уже начал задыхаться.

По словам матери, которая вызывала бригаду скорой помощи, медики приехали через 20 минут после вызова. Явных контактов с ковидными больными у семьи не было, и ребенка отвезли в 7-ю детскую больницу для обследования. Там с утра сделали рентген, взяли анализ на ковид, к вечеру он подтвердился. Затем из 7-й больницы ребенка перевели в детский ковидный госпиталь на базе горбольницы № 11. Там мальчика сразу положили в реанимацию, и подключили ИВЛ. Два дня ребенок без улучшения состояния находился на кислороде, и потом врач решил вводить Мишу в состояние искусственной комы — у мальчика правое легкое было поражено на 90%, левое — на 65%.

Как описывает Наталья Сердцева, этот период был самым страшным в ее жизни — бесконечные звонки каждые 2 часа, испуг и неизвестность, как ее ребенок переживет искусственную кому. 5 дней ребенка продержали в коматозном состоянии, продолжая вентилировать легкие с помощью ИВЛ. Затем Мишу вывели из наркоза, он пришел в себя, и продолжал находиться в реанимации с включенным ИВЛ. Только спустя 10 дней с момента подключения аппарата мальчик смог дышать самостоятельно, и его состояние стабилизировалось.

Сообщается, что на данный момент мальчик уже дома и идет на поправку. Ему дышать по-прежнему тяжело, он быстро устает, рассказывает мама, но режим дня уже прежний. По словам Натальи, никаких хронических заболеваний у ребенка не было —пневмонией до этого он болел один раз, в три года: три дня пролежали в больнице, затем долечивались дома. Никаких осложнений тогда не возникло. Также сообщается, что после помещения мальчика в реанимацию у остальных членов семьи также подтвердился коронавирус, но никто не испытывал таких серьезных осложнений, как 12-ти летний Миша.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Свердловский врач из «красной зоны» рассказала о коварстве COVID-19

Сегодня, 11:34

В Барнауле 12-летнего мальчика ввели в кому из-за коронавируса

Сегодня, 10:29

Лисовец: Если заболеваемость коронавирусом продолжит расти, в Петербурге не хватит коек

Сегодня, 10:14

В Саратове к бабушке депутата скорая ехала 4 дня

Вчера, 20:54

Россиянам раскрыли самый простой способ профилактики коронавируса COVID-19 в квартире

Вчера, 10:44

Ученые назвали потливость признаком опасной болезни

Вчера, 10:04

Доктор Мясников назвал ошибки при лечении коронавируса на дому

11-11-2020, 13:19

Иммунолог рассказала, когда ждать новую волну коронавируса

10-11-2020, 18:34

Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины

10-11-2020, 15:59

Определен растительный продукт, убивающий 97% COVID-19 за 5 минут

10-11-2020, 11:19

Доктор Мясников назвал продукты, которые ошибочно считаются вредными

10-11-2020, 10:04

Доктор Комаровский предостерег от приема антибиотиков при вирусной пневмонии

10-11-2020, 09:19

Перечислены ошибки пациентов и медиков при тестировании на коронавирус COVID-19

9-11-2020, 10:20

Испанские ученые назвали самый полезный «ежедневный» продукт для сердца

9-11-2020, 09:25

Врач рассказала, что делать при заражении родных коронавирусом

8-11-2020, 11:04

Доктор Мясников назвал полезные и доступные продукты

7-11-2020, 23:19

Врач объяснил необходимость делать уколы в живот пациентам с коронавирусом COVID-19

7-11-2020, 21:59

Доктор Мясников дал шесть советов для иммунитета против коронавируса

6-11-2020, 19:04

Вирусолог Альтштейн допустил плато по коронавирусу в России до второй половины весны

6-11-2020, 18:44

Малышева рассказала, почему новый коронавирус не так страшен

6-11-2020, 18:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров