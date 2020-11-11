В Барнауле 12-летнего мальчика ввели в кому из-за коронавируса

Экстренное введение в искусственное коматозное состояние 12-ти летнего ребенка осуществили врачи в Барнауле. Мальчик пребывал 5 дней в коме из-за критического состояния вследствие заражения коронавирусом, на данный момент его состояние стабилизировалось, сообщает «Алтайская правда».

12-летний барнаулец Михаил Сердцев крайне тяжело пережил инфицирование коронавирусом, едва не потеряв жизнь. Как сообщила мать заболевшего Наталья, первые симптомы у ребенка появились 11 октября, когда поднялась температура и начался жар. Во вторник, 13 октября, Сердцевы вызвали педиатра домой. Врач послушал ребенка и предположил, что это может быть ангина. Этой же ночью Миша уже начал задыхаться.

По словам матери, которая вызывала бригаду скорой помощи, медики приехали через 20 минут после вызова. Явных контактов с ковидными больными у семьи не было, и ребенка отвезли в 7-ю детскую больницу для обследования. Там с утра сделали рентген, взяли анализ на ковид, к вечеру он подтвердился. Затем из 7-й больницы ребенка перевели в детский ковидный госпиталь на базе горбольницы № 11. Там мальчика сразу положили в реанимацию, и подключили ИВЛ. Два дня ребенок без улучшения состояния находился на кислороде, и потом врач решил вводить Мишу в состояние искусственной комы — у мальчика правое легкое было поражено на 90%, левое — на 65%.

Как описывает Наталья Сердцева, этот период был самым страшным в ее жизни — бесконечные звонки каждые 2 часа, испуг и неизвестность, как ее ребенок переживет искусственную кому. 5 дней ребенка продержали в коматозном состоянии, продолжая вентилировать легкие с помощью ИВЛ. Затем Мишу вывели из наркоза, он пришел в себя, и продолжал находиться в реанимации с включенным ИВЛ. Только спустя 10 дней с момента подключения аппарата мальчик смог дышать самостоятельно, и его состояние стабилизировалось.

Сообщается, что на данный момент мальчик уже дома и идет на поправку. Ему дышать по-прежнему тяжело, он быстро устает, рассказывает мама, но режим дня уже прежний. По словам Натальи, никаких хронических заболеваний у ребенка не было —пневмонией до этого он болел один раз, в три года: три дня пролежали в больнице, затем долечивались дома. Никаких осложнений тогда не возникло. Также сообщается, что после помещения мальчика в реанимацию у остальных членов семьи также подтвердился коронавирус, но никто не испытывал таких серьезных осложнений, как 12-ти летний Миша.