В Саратове к бабушке депутата скорая ехала 4 дня

82-летнюю бабушку саратовского депутата Александра Янкловича скорая помощь не могла госпитализировать 4 дня. Об этом возмущенный чиновник заявил в ходе внеочередного заседания Саратовской городской думы. Депутат рассказал, что у его родственницы развился тромбоз, нога начала белеть. Пожилую женщину на своей машине отвезли к хирургу, который заявил, что пациентку надо класть в больницу немедленно, иначе она останется без ноги.

В кабинете врача у бабушки случился инсульт. После этого всего позвонили из скорой помощи и спросили, актуален ли еще вызов.

Янклович также добавил, что ему повезло, так как у него знакомство с главврачом Саратовской больницы №1, а большинству граждан приходится ждать врача не только часами, но и сутками, пишет saratov24.tv .

Как отметил политик, сложившаяся ситуация в регионе недопустима, так как многие граждане умирают, не дождавшись приезда медиков. Как подчеркнул Янклович, смерть людей, которые не дождались скорой помощи, будет лежать на депутатах и чиновниках, которые не организовали процесс оказания своевременной помощи.