В Саратове к бабушке депутата скорая ехала 4 дня

Сегодня, 20:54

Александр Зуев

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В Саратове к бабушке депутата скорая ехала 4 дня

82-летнюю бабушку саратовского депутата Александра Янкловича скорая помощь не могла госпитализировать 4 дня. Об этом возмущенный чиновник заявил в ходе внеочередного заседания Саратовской городской думы. Депутат рассказал, что у его родственницы развился тромбоз, нога начала белеть. Пожилую женщину на своей машине отвезли к хирургу, который заявил, что пациентку надо класть  в больницу немедленно,  иначе она останется без ноги. 

В кабинете врача у бабушки случился инсульт. После этого всего позвонили из скорой помощи и спросили, актуален ли еще вызов. 

Янклович также добавил, что ему повезло, так как у него знакомство с главврачом Саратовской больницы №1, а большинству граждан приходится ждать врача не только часами, но и сутками, пишет saratov24.tv.

Как отметил политик, сложившаяся ситуация в регионе недопустима, так как многие граждане умирают, не дождавшись приезда медиков. Как подчеркнул Янклович, смерть людей,  которые не дождались скорой помощи, будет лежать на депутатах и чиновниках, которые не  организовали процесс оказания своевременной помощи.

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