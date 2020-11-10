Россиянам раскрыли самый простой способ профилактики коронавируса COVID-19 в квартире

Российские эксперты объяснили, как можно эффективно обезопасить жилплощадь от вирусной инфекции. По словам специалиста Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, для этого необходимо осуществлять регулярное проветривание, информирует «ТАСС».

Михаил Лебедев подчеркнул, что лучшей дезинфекцией квартиры является ее регулярное проветривание — два-три раза в день по 20 минут, а если позволяют погодные условия, то и чаще. Эксперт отметил, что этот способ является действенной мерой профилактики не только коронавируса, но и других опасных вирусных заболеваний.

«Все рабочие помещения необходимо в обязательном порядке проветривать один раз в 2 часа, по возможности - в сквозном режиме и в отсутствие людей. Вне зависимости от установленного порядка проветривания помещений, нужно открывать окна всякий раз после визита посетителей. Касательно обычной квартиры— достаточно проветривать комнаты 2-3 раза в день. Но если температура за окном позволяет - делать это можно и нужно чаще», - сообщил эпидемиолог.

Лебедев добавил, что также обязательно нужно проветривать жилье до и после визита представителей коммунально-технических служб и каких-либо служб доставки. По словам эксперта, своевременное и регулярное проветривание является одной из самых простых, но при этом важнейших мер профилактики коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.

«Поскольку при проветривании из воздушной среды замкнутого помещения удаляются инфекционные агенты, то это значительно снижает риск инфицирования», - заключил Михаил Лебедев.