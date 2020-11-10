Россиянам раскрыли самый простой способ профилактики коронавируса COVID-19 в квартире

Российские эксперты объяснили, как можно эффективно обезопасить жилплощадь от вирусной инфекции. По словам специалиста Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, для этого необходимо осуществлять регулярное проветривание, информирует «ТАСС».
Михаил Лебедев подчеркнул, что лучшей дезинфекцией квартиры является ее регулярное проветривание — два-три раза в день по 20 минут, а если позволяют погодные условия, то и чаще. Эксперт отметил, что этот способ является действенной мерой профилактики не только коронавируса, но и других опасных вирусных заболеваний.
Лебедев добавил, что также обязательно нужно проветривать жилье до и после визита представителей коммунально-технических служб и каких-либо служб доставки. По словам эксперта, своевременное и регулярное проветривание является одной из самых простых, но при этом важнейших мер профилактики коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.
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