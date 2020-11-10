Ученые назвали потливость признаком опасной болезни

Потливость без причины может являться одним из признаков болезни Паркинсона. Об этом сообщила Американская ассоциация болезни Паркинсона. Это хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание относится к категории неизлечимых. Этот недуг вызывается потерей нервных клеток, которые участвуют в передаче импульсов между мозгом и нервной системой.

Симптомы серьезного заболевания развиваются постепенно и на них, как правило, человек не обращает внимание. Как отмечают специалисты, обильное потоотделение обычно затрагивает верхнюю половину тела.

Эксперты также говорят, что не у всех страдающих этим заболеванием есть такие симптомы. Болезнь Паркинсона является одним из видов двигательного расстройства, поэтому немоторные симптомы часто многие не замечают.

Как правило, люди больше обращают внимание на более распространенные признаки этой болезни - тремор, замедленное движение и жесткость мышц.

Заметим, что в 5–10% случаев болезнь Паркинсона имеет семейный характер. То есть, в ее основе может лежать генетический дефект, проявляющийся в зрелом возрасте.

Ранее сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего решили попробовать восстановить поврежденный при болезни Паркинсона мозг мышей. Ученые устранили симптомы расстройства, перепрограммировав клетки головного мозга — астроциты — в новые нейроны, которые заменили утраченные нервные клетки. Для этого они понизили активность специфического белка PTBP1 в астроцитах, которые выполняют вспомогательные функции.