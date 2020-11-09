Доктор Мясников назвал ошибки при лечении коронавируса на дому

67-летний врач-кардиолог и популярный теледоктор Александр Мясников озвучил наиболее частые ошибки, которые допускают пациенты с коронавирусом при лечении на дому. Эксперт подчеркнул, что некоторые пациенты начинают неумеренно потреблять сильнодействующие препараты и антибиотики, применять которые можно только строго по предписанию врача.

Александр Мясников подчеркнул, что не существует какого-либо радикального средства, которое могло бы мгновенно принести облегчение больному коронавирусом, и стремление лечиться антибиотиками не приведет ни к чему хорошему.

«Коронавирус вообще нельзя лечить антибиотиками, потому что из-за этого можно выработать к вирусу резистентность. Некоторые специфические препараты, вроде Хлорокина, можно употреблять только по указанию врача, и ни в коем случае нельзя самоназначать себе это лекарство», - сказал Мясников.

Кардиолог отметил, что очень опасно самостоятельно назначать себе дозировку кроворазжижающих средств, потому что их обычно прописывают только тяжелым больным в госпитальных условиях.

«Те пациенты, которые любыми ухищрениями, и часто незаконно достают подобные препараты и вводят их себе дома, потом попадают в госпиталь уже не с коронавирусом, а с фатальными кровоизлияниями в мозг или желудочно-кишечными кровотечениями», - сообщил ведущий программы о здоровье.

Александр Мясников добавил, что наиболее безопасным препаратом для снижения высокой температуры при заболевании на коронавирус является парацетамол. По словам доктора, также при самостоятельном лечении можно употреблять вспомогательные средства Интерферон, препараты цинка, и витамины групп С и D.