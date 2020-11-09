Доктор Мясников назвал ошибки при лечении коронавируса на дому

67-летний врач-кардиолог и популярный теледоктор Александр Мясников озвучил наиболее частые ошибки, которые допускают пациенты с коронавирусом при лечении на дому. Эксперт подчеркнул, что некоторые пациенты начинают неумеренно потреблять сильнодействующие препараты и антибиотики, применять которые можно только строго по предписанию врача.
Александр Мясников подчеркнул, что не существует какого-либо радикального средства, которое могло бы мгновенно принести облегчение больному коронавирусом, и стремление лечиться антибиотиками не приведет ни к чему хорошему.
Кардиолог отметил, что очень опасно самостоятельно назначать себе дозировку кроворазжижающих средств, потому что их обычно прописывают только тяжелым больным в госпитальных условиях.
Александр Мясников добавил, что наиболее безопасным препаратом для снижения высокой температуры при заболевании на коронавирус является парацетамол. По словам доктора, также при самостоятельном лечении можно употреблять вспомогательные средства Интерферон, препараты цинка, и витамины групп С и D.
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