Иммунолог рассказала, когда ждать новую волну коронавируса

Иммунолог Ирина Ярцева рассказала, когда в России стоит ждать новую волну коронавируса.

По ее словам, она может настигнуть страну ранней весной 2021 года. Ярцева, как и многие ее коллеги, склоняется к мнению, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, как другие ОРВИ.

«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной», — цитирует врача Национальная служба новостей.

При этом она выразила недоумение в связи с тем, что власти требуют от людей носить маски. В сезон ОРВИ, говорит она, эти защитные средства не нужны.

Вместе с тем иммунолог призвала россиян из групп риска - имеющих хронические заболевания, а также пожилых людей, беречься. Если они будут соблюдать режим самоизоляции, а также принимать прописанные им лекарства, ничего плохого, возможно, и не произойдет.

А тем временем в Москве до средины января из-за стремительного распространения коронавируса ввели новые ограничения, однако о таком тотальном локдауне, который был весной, речь пока не идет.