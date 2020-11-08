Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины

Сегодня, 15:59

Ольга Громова

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Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины

Россияне сами виноваты в том, что в больницах не хватает необходимого для достойного лечения. А все потому, что они спешат пройти процедуры и исследования, которые им совершенно не нужны. С таким громким заявлением выступил телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников.

В качестве примера врач указал на россиян, которые стремятся сделать компьютерную томографию при головных болях и ультразвуковое исследование, когда начало колоть в боку.

«Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать», — сказал доктор на своем Tik-Tok-канале.

Видео

публикует Lenta.ru.


По мнению Мясникова, на это больницы тратят слишком много средств. Поэтому, как он считает, следует воздерживаться от ненужных обследований, потому как «эти самые находки неясной клинической значимости просто разорят нашу медицину».

Ситуации, когда больницы начинают нуждаться в самом необходимом, как полагает теледоктор, появляются по причине того, что люди зря тратят деньги.

В этой связи Мясников призвал граждан России «не уподобляться обезьяне с гранатой» и не проводить ненужных методов лечения, поскольку они приносят не только пользу, но и вред.

Точку зрения Мясникова, безусловно, разделяют не все его коллеги. Медики не устают повторять, что только ранняя диагностика серьезных заболеваний дает высокие шансы на выздоровление и выживаемость.

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