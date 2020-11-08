Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины

Россияне сами виноваты в том, что в больницах не хватает необходимого для достойного лечения. А все потому, что они спешат пройти процедуры и исследования, которые им совершенно не нужны. С таким громким заявлением выступил телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников.

В качестве примера врач указал на россиян, которые стремятся сделать компьютерную томографию при головных болях и ультразвуковое исследование, когда начало колоть в боку.