Доктор Комаровский предостерег от приема антибиотиков при вирусной пневмонии

60-летний врач-педиатр высшей категории и популярный теледоктор Евгений Комаровский произвел оценку опасности приема антибиотиков при инфицировании коронавирусом. По словам кандидата медицинских наук, прием антибиотиков для лечения коронавируса является крайне опасно, а употреблять антибиотик для профилактики — априори глупо и неэффективно.
Популярный доктор и публицист Евгений Комаровский рассказал, что часто назначение антибиотика при инфицировании коронавирусом является ошибочной мерой, которая к тому же часто приводит к побочным эффектам.
Он отметил, что если принимать антибиотики «для профилактики» это в 65% случаев может стать причиной развития бактериальной пневмонии.
Комаровский добавил, что ни в коем случае при инфицировании коронавирусом нельзя самоназначать себе антибиотики и самостоятельно выбирать дозировку их применения — выписывать подобные препараты должен исключительно лечащий врач.
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