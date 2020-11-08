Доктор Комаровский предостерег от приема антибиотиков при вирусной пневмонии

Сегодня, 09:19

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Доктор Комаровский предостерег от приема антибиотиков при вирусной пневмонии
Теледоктор Евгений Комаровский

60-летний врач-педиатр высшей категории и популярный теледоктор Евгений Комаровский произвел оценку опасности приема антибиотиков при инфицировании коронавирусом. По словам кандидата медицинских наук, прием антибиотиков для лечения коронавируса является крайне опасно, а употреблять антибиотик для профилактики — априори глупо и неэффективно. 

Популярный доктор и публицист Евгений Комаровский рассказал, что часто назначение антибиотика при инфицировании коронавирусом является ошибочной мерой, которая к тому же часто приводит к побочным эффектам.

«Пневмония как болезнь может существовать в двух ипостасях — бактериальная и вирусная. При коронавирусе пневмония бывает только вирусной, и в данном случае назначение антибиотиков абсолютно необоснованно, и может даже навредить организму», - заявил доктор Комаровский. 

Он отметил, что если принимать антибиотики «для профилактики» это в 65% случаев может стать причиной развития бактериальной пневмонии.

«Назначать антибиотики врачи должны только в крайних случаях, но никак не тогда, когда пациент себя хорошо чувствует, у него относительно невысокая температура и нет дефицита кислорода. При таких показателях любая терапия, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы», - сообщил Евгений Олегович. 

Комаровский добавил, что ни в коем случае при инфицировании коронавирусом нельзя самоназначать себе антибиотики и самостоятельно выбирать дозировку их применения — выписывать подобные препараты должен исключительно лечащий врач.

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