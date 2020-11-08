Доктор Мясников назвал продукты, которые ошибочно считаются вредными

Главный врач больницы No71 в Москве, телеведущий, кардиолог, 67-летний Александр Мясников рассказал о продуктах, которые принято считать вредными и опроверг данное утверждение.

Доктор поделился, что в список запрещенных продуктов довольно часто и несправедливо попадают красное мясо, яйца, молоко, сливочное и растительное масло и вино. Однако многие убеждения уже давно изжили себя. Допустим, говядина, баранина и свинина, которые ранее, по мнению врачей, оказывали влияние на развитие инсульта, уже давно опровергли эти данные.

Однако Мясников рекомендует употреблять красное мясо не более 3 раз в неделю, так как данные продукты увеличивают риск заболевания раком кишечника.

Также он упомянул о яйцах, которые ранее не советовали употреблять из-за содержания холестерина. Да, это так, но повышается уровень «хорошего» холестерина, который обогащает организм полезными веществами. В то же время Мясников не рекомендует добавлять в суточный рацион более двух яиц.

Российский теледоктор отметил, что хорошее вино в маленьких дозах оказывает благотворное влияние на организм.

Мясников добавил, что на сливочном масле давно разрешается жарить еду, а обезжиренное молоко не существенно отличается от молока с жирностью.