Определен растительный продукт, убивающий 97% COVID-19 за 5 минут

Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра при Университете Ульма Германии провели исследования ряда растительных веществ, дабы определить их эффективность в борьбе с коронавирусом. В рамках экспериментов эксперты смешивали растительные вещества с вирусами, после чего инкубировали их. Об этом сообщает «MedikForum».

Так, ученым удалось определить, что сок черноплодной рябины в 97% случаев приводит коронавирус к инактивации в течение 5 минут. Успешно с заданием справились сок граната и зеленый чай, однако их показатели действовали в 80% случаев.

Эксперты предполагают, что такое воздействие от данных продуктов возможно из-за наличия в них кислых pH, которые, собственно, и инактивируют вирусы. Есть еще одна версия: такие полифенолы как катехины и флавониды, содержащиеся в гранате и рябине, способны оказывать влияние на вирусные белки.