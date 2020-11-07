Перечислены ошибки пациентов и медиков при тестировании на коронавирус COVID-19

Сотрудники лабораторий озвучили наиболее частые ошибки, которые медики допускают при заборе материала для тестирования вируса COVID-19. По словам экспертов, из-за ошибок при взятии анализа до 40% всех сделанных тестов показывают ложный результат, информирует «РБК».

Согласно временным рекомендациям российского Минздрава, биоматериал для тестирования на коронавирус необходимо брать их двух локаций одновременно — ротоглотки и носоглотки. По словам заместителя генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарьи Горякиной, очень часто медсёстры производят забор материала только из носа, или только из горла.

«Если врач произвел взятие биоматериала только из одной локации, то вероятность показания тестом ложного результата сразу увеличивается до 40%», - сообщила Дарья Горякина.

Она подчеркнула, что помимо правильного взятия мазка очень важным является стерильность как зондов, которым непосредственно осуществляется забор, так и пробирок, куда потом помещается добытый биоматериал.

«Само собой разумеется, что медработник должен работать только в стерильных медицинских перчатках и маске. Перед началом забора медик должен сначала обработать антисептиком руки в перчатках, затем расстелить на столе салфетку, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, на левую — неиспользованный. После он должен надеть вторую, нестерильную пару перчаток поверх стерильной и собрать зондом биоматериал, прижимая язык пациента стерильным шпателем. Чтобы правильно взять мазок из ротоглотки, надо зондом аккуратно провести по его задней стенке горла, не касаясь щек и языка. Для взятия пробы из носа зонд вводится в ноздрю на 2–3 см – эта процедура безболезненная, хотя иногда может вызвать неприятные ощущения в носу и чихание», - рассказала Дарья Горякина.

Она добавила, что в конце процедуры медик должен положить верхнюю часть зонда в пробирку, обломать ее, придерживая крышкой, и закрыть пробирку. Он не должен касаться руками конца зонда, или обрезать его ножницами — при соприкосновении с любой поверхностью уже увеличивается риск показания ложного результата.

Также специалисты лаборатории «Гемотест» сообщили, что очень часто тесты показывают ложные результаты из-за того, что пациенты сами у себя берут мазок.

«В таком случае очень высока вероятность того, что на зонд попадет недостаточное количество клеток, так как редко кто может сам себе ввести зонд на нужную глубину. Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки, которая нарушит процедуру взятия», - сообщили лаборанты.