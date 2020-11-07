Испанские ученые назвали самый полезный «ежедневный» продукт для сердца

Сегодня, 09:25

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Испанские ученые назвали самый полезный «ежедневный» продукт для сердца

Команда ученых из Италии провели исследование, в ходе которого определили полезный продукт для сохранения сердца в здоровом состоянии. Об этом сообщает «Профиль».

Здоровье сердца зависит в первую очередь от генетической предрасположенности и образа жизни. Так, если сбалансировано питаться и заниматься спортом, можно предотвратить важный орган от серьезных заболеваний.

Продуктом, крайне положительно влияющим на работу сердца, стал грецкий орех. Медики его прозвали «суперфудом». Данный продукт содержит жирные кислоты омега-3 и полиненасыщенные жиры. Более того, грецкий орех занимает первую строчку лидеров по снижению уровня «плохого» холестерина в организме.

Благодаря новому исследованию испанские ученые доказали, что продукт обладает еще и противовоспалительными свойствами.

Оказалось, что употребление грецкого ореха снижает 6 из 10 биомаркеров воспаления, не оказывая негативного влияния на вес человека.

«Противовоспалительное действие грецкого ореха дает нам понимание важности его употребления для избегания сердечно-сосудистых заболеваний», - сообщила автор исследования Монтсеррат Кофан.
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