Доктор Мясников назвал полезные и доступные продукты

Вчера, 23:19

Александр Зуев

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Доктор Мясников назвал полезные и доступные продукты

Александр Мясников назвал продукты, которые можно считать полезными, доступными и  вкусными. 

Прежде всего, речь идет о селедке, которая богата «витамином молодости» омега-3. При этом селедку может позволить себе человек любого достатка. Мясников также упоминает о еще одной полезной рыбе - семге, но она должна быть дикая, а в магазинах обычно можно купить рыбу, которую специально выращивают. 

Среди полезных блюд Мясников назвал правильно пожаренную на сале картошку с луком.  Он подчеркнул, что  лучше есть с кожурой, в которой содержатся все полезные микроэлементы. Как отметил врач, картофель сам по себе не является калорийным, однако крахмал, содержащийся в нем, вызывает подъем сахара в крови. Мясников также упомянул, что кукурузную кашу, фрукты и овощи, цельнозерновые макароны  коричневого цвета и коричневый рис тоже можно отнести к простым и полезным продуктам. 

Говоря о пользе молочных продуктов, Мясников отметил, что их  жирность роли не играет.

Также доктор рассказал, как можно сбросить вес. Оказывается, для этого нужно есть  сырую морковку. По словам Мясникова,  этот овощ дает чувство насыщения.

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