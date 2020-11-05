Врач объяснил необходимость делать уколы в живот пациентам с коронавирусом COVID-19

Эпидемия коронавируса осенью в России снова усилилась. С COVID-19 российские врачи борются уже около года, и за это время были опробованы различные методики лечения. Тем не менее до сих пор лечение от COVID-19 в основном симптоматическое.

Пациенты и их родственники активно обсуждают то, как проходило лечение от COVID-19. Они рассказывают, что некоторым больным с коронавирусом ставят уколы в живот.

О том, что это за уколы рассказал гендиректор «Таттехмедфарма» Олег Акберов. Он объяснил, что в живот при COVID-19 могут колоть препарат, который корректирует свертываемость крови.

«Препарат назначается врачами после тщательного медицинского обследования. Просто так, для профилактики, его колоть категорически нельзя. Дойдет до того, что придется лечить не от коронавируса, а от ишемического инсульта, тромбоэмболии, заболеваний ЖКТ и печени», - подчеркнул Акберов.

Эксперт подчеркнул, что самостоятельно лечить коронавирусную инфекцию не стоит. Все препараты при COVID-19 должны назначаться врачом. Он подчеркнул, что рост числа тяжелых случаев COVID-19 обусловлен в том числе и попытками заниматься самолечением.