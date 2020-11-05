Врач объяснил необходимость делать уколы в живот пациентам с коронавирусом COVID-19

Эпидемия коронавируса осенью в России снова усилилась. С COVID-19 российские врачи борются уже около года, и за это время были опробованы различные методики лечения. Тем не менее до сих пор лечение от COVID-19 в основном симптоматическое.
Пациенты и их родственники активно обсуждают то, как проходило лечение от COVID-19. Они рассказывают, что некоторым больным с коронавирусом ставят уколы в живот.
О том, что это за уколы рассказал гендиректор «Таттехмедфарма» Олег Акберов. Он объяснил, что в живот при COVID-19 могут колоть препарат, который корректирует свертываемость крови.
Эксперт подчеркнул, что самостоятельно лечить коронавирусную инфекцию не стоит. Все препараты при COVID-19 должны назначаться врачом. Он подчеркнул, что рост числа тяжелых случаев COVID-19 обусловлен в том числе и попытками заниматься самолечением.
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