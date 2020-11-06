Пермский врач рассказала, что делать при заражении родных коронавирусом.

Порой, когда родные узнают о коронавирусном диагнозе члена своей семьи, у них опускаются руки и растерянность не дает правильно действовать. Как позаботиться о своих заболевших родственниках рассказал заведующий эпидемиологическим отделом, доктор медицинских наук, врач высшей категории Пермской краевой клинической инфекционной больницы Владислав Семериков.

Во-первых, все члены семьи должны пойти на режим самоизоляции, сдать тесты на коронавирус. При этом нужно стараться как можно меньше контактировать с зараженным, а при уходе за ним надевать маски и перчатки. Кстати, нужно позаботиться, чтобы в доме был запас таких средств индивидуальной защиты. При этом сам больной дома всегда должен находиться в маске, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Кроме того, у больного должны быть индивидуальная посуда и питание. Средства ухода и постель также должны быть отдельными.

Врач добавил, что после того, как зараженный родственник посетит места общего пользования, эти места нужно мыть и дезинфицировать. В комнате больного нужно протирать поверхности не реже двух раз в день с использованием дезинфицирующих средств, а также обязательно проветривать помещение каждые два часа.

«Самое внимательное отношение должно быть со стороны родственников. Им нужно обезопасить себя и исключить риск заражения», – заключил медик.