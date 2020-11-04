Доктор Мясников дал шесть советов для иммунитета против коронавируса

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал шесть условий, при соблюдении которых обеспечивается хороший иммунитет против COVID-19 и человек не сможет стать его «легкой добычей».

Первое, над чем стоит задуматься - лишний вес. Кардиолог убежден, что подавляющему большинству российских граждан не помешало бы сбросить 10-15 килограммов. Сейчас, во время пандемии коронавируса, надо особенно рьяно стремиться к похудению при наличии лишнего веса. Полнота, а уж тем более ожирение, - сама по себе является основанием для того, чтобы человек был включен в группу риска.

Второе - стоит увеличить двигательную активность и не забывать о необходимости выполнения физических упражнений.

Хороший иммунитет против COVID-19, по мнению Мясникова, обеспечивает закаливание - это третья составляющая. Использовать следует холодную воду и не забывать о прогулках на свежем воздухе.

В-четвертых, не стоит забывать о лекарствах, которые прописали врачи для лечения хронических заболеваний. Прием следует продолжать их принимать обязательно.

«Принимать надо ровно столько лекарств, чтобы держать в узде артериальное давление, холестерин, сахар», - говорит Мясников.

Пятое и, пожалуй, самое важное. Надо соблюдать защитные меры и не забывать соблюдать правила гигиены. Речь о масочном режиме, мытье рук, социальной дистанции.

Шестое - препараты, о которых сейчас все говорят.

«Интерфероны, капли в нос, в частности, интерферон-гамма, цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут пользы, но уж точно не навредят», - заключил доктор Мясников.