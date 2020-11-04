Малышева рассказала, почему новый коронавирус не так страшен

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в своем Instagram написала, что коронавирус не так страшен, как многие думают, и перечислила его некоторые преимущества.
Врач указала на то, что смертность от COVID-19 в сравнении с началом пандемии снизилась в четыре раза. То есть риск умереть от ковида у людей разного возраста сейчас на уровне 0,4 процента.
Это примерно столько же, столько у сезонного гриппа, считает Малышева.
Она добавила, что дети от коронавируса почти не умирают. Если это и случается, то крайне редко - обычный сезонный грипп уносит жизни детей в пять раз больше.
Кроме того, в России есть лекарства, которые снижают риски умереть от COVID. Это дексамезатон и антикоагулянты. Есть также противовирусные ремдесивир и фавипиравир. Ну и не стоит забывать о том, что вскоре начнут прививать от ковида.
Кроме того, у переболевших есть антитела к ковиду, и сохраняются они примерно четыре месяца. Посему, подытожила врач, риск реинфицирования небольшой.
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