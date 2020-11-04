Малышева рассказала, почему новый коронавирус не так страшен

Сегодня, 18:14

Ольга Громова

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Малышева рассказала, почему новый коронавирус не так страшен
Елена Малышева

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в своем Instagram написала, что коронавирус не так страшен, как многие думают, и перечислила его некоторые преимущества.

Врач указала на то, что смертность от COVID-19 в сравнении с началом пандемии снизилась в четыре раза. То есть риск умереть от ковида у людей разного возраста сейчас на уровне 0,4 процента.

Это примерно столько же, столько у сезонного гриппа, считает Малышева.

«Риск умереть, если вам меньше 65 лет, — от шести до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии», - сообщила ведущая программы «Жить здорово».

Она добавила, что дети от коронавируса почти не умирают. Если это и случается, то крайне редко - обычный сезонный грипп уносит жизни детей в пять раз больше.

Кроме того, в России есть лекарства, которые снижают риски умереть от COVID. Это дексамезатон и антикоагулянты. Есть также противовирусные ремдесивир и фавипиравир. Ну и не стоит забывать о том, что вскоре начнут прививать от ковида.

«Уже шесть вакцин утверждено для использования, и еще 11 на подходе», - обратила внимание Малышева.

Кроме того, у переболевших есть антитела к ковиду, и сохраняются они примерно четыре месяца. Посему, подытожила врач, риск реинфицирования небольшой.

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