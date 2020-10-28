Американский финансист Питер Шифф предупредил об обвале доллара и кризисе в США

Сегодня, 21:03

Ольга Громова

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Американский финансист Питер Шифф предупредил об обвале доллара и кризисе в США

Американский финансовый эксперт Питер Шифф напророчил Штатам долларовый кризис невиданных ранее масштабов, сообщает англоязычная редакция телеканала RT.

Эксперт раскритиковал политику Федеральной системы США (ФРС). По мнению Шиффа, она оказалась недальновидной и привела к тому, что американцы забыли о том, что это такое - жить по средствам. Как следствие, экономика Штатов превратилась в один пузырь, очень большой по размерам. И он непременно лопнет.

Питер Шифф  уверен, что из-за Алана Гринспена (экс-глава ФРС), который стал виновником кризиса на рынке недвижимости, США начали писать одну из последних глав в своей истории.

«Вместо того, чтобы признать свои ошибки, Гринспен проигнорировал их и попытался возродить экономику, раздувая более крупный пузырь на рынке недвижимости... Но это не увенчалось успехом, это был провал», — заявляет Шифф.

По его словам, стоимость домов американцев была существенно завышена, и американцы этим пользовались. Недвижимость стала как своего рода банкомат. Граждане перестали жить по средствам, предпочитая долги. Экономику страны, словно щупальца спрута, окутали неправильные инвестиции и решения.

Попытка повлиять на ситуацию со стороны ФРС привела к тому, что пузырь лопнул, а ипотечный рынок обвалился. Это и было стартом экономического кризиса 2008 года, напоминает господин Шифф.

Эксперт отметил, что минуло уже немало времени, но ФРС не перестал допускать ошибок. И сегодня, по его мнению, Штаты - классическая банановая республика на грани валютного кризиса.

«Мы движемся к кризису доллара. Его масштабы будут несопоставимы с тем, что было ранее», — предупредил эксперт.

Финансист считает, что вскоре последует обвал фондовых рынков, а значит, и казначейских облигаций, валюты. Рухнет любой долговой инструмент в долларах.

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