Турции снова понадобился российский газ

Турция вновь покупает российский газ, сообщает Anadolu со ссылкой на управление по регулированию энергетического рынка (EPDK).

Исходя из указанных данных, в августе текущего года Россия поставила Турции газа в объеме 1,37 млрд кубометров, став снова крупнейшим экспортером голубого топлива в эту страну, передает агентство Прайм .

Также Турция закупает в больших объемах газ у Азербайджана и Ирана. В августе Азербайджан поставил в Турцию 986 миллионов кубометров газа, а Иран – 406 млн кубометров.

По итогам июля крупнейшим поставщиком газа в Турцию был Азербайджан. Из этой страны было поставлено 1,1 млрд кубометров газа. Россия продала в июле Турции 843 млн кубометров газа, а Иран – 664 млн кубометров газа.

В августе объем поставок газа в Турцию вырос на 6,5% в сравнении с августом 2019 года – до 3,35 млрд кубометров. Турция закупила 2,76 млрд кубометров трубопроводного газа, а также 591 млн кубометров сжиженного газа.

В «Газпроме» отмечают, что ожидали увеличения поставок газа в Турцию, поскольку в третьем квартале его цена была выгодной для этой страны. Но при этом, как рассказал глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, возможно, третий квартал не компенсировал в полной мере резкое падение поставок газа во втором квартале.

Эксперты прогнозируют, что Турция в будущем будет сокращать закупку газа у России, поскольку может начать разработку месторождения в Черном море.