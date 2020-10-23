Оценены потери туристического сектора в мире из-за пандемии

Сегодня, 19:23

Ольга Громова

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Оценены потери туристического сектора в мире из-за пандемии

Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила о том, что количество поездок туристов в мире за первые восемь месяцев нынешнего гола сократилось в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом на 70 процентов. Потери туристического сектора исчисляются 730 миллиардами долларов.

Если говорить в разрезе месяцев, то в июле число поездок стало меньше на 81 процент, а в августе - на 79 процентов. В целом же с января по август было совершено на 700 миллионов поездок меньше, нежели за такой же период времени в году минувшем. Экономические потери сектора в 730 миллиардов в восемь раз превзошли потери кризиса 2009 года.

"Этот беспрецедентный спад имеет драматические социально-экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и компаний. Это указывает на острую необходимость в безопасном, своевременном и скоординированном возобновлении туризма", — заявил глава организации Зураб Пололикашвили.

По данным агентства «Прайм», в 2019 году Всемирной туристской организацией были зарегистрированы 1,5 миллиарда международных туристических поездок.

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