Грэнтэм: Пузырь на рынке акций лопнет в ближайшие недели или месяцы

Нынешний пузырь на рынке акций США отличается от предыдущих, но лопнет он точно так же. И случится это даже раньше, чем думают многие, заявил инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм в интервью ARIS Consulting.

На рынке акций США надулся пузырь, предупредил сооснователь GMO, отметив, что сейчас он пытается найти признаки его «безумия», дабы просчитать вершину, ибо он лопнет точно так же, как и все остальные.

«Я вижу безумные истории повсюду, и именно такие истории нужны для разрыва пузыря», - заявил Грэнтем.

Он привел один из таких признаков - резкий всплеск популярности таких инструментов, как SPAC (специализированные компании по целевым слияниям либо поглощениям), суть которых сводится к следующему: отдайте свои средства и верьте, что я с ними сделаю что-нибудь полезное.

По мнению Грэнтема, это яркое доказательство спекулятивной природы рынка.

Он подчеркивает, что все акции явно переоценены, поэтому ждать, когда пузырь лопнет, долго не придется. Инвестор, которому удалось избегать большинства лопнувших пузырей, считает, что это может произойти в ближайшие недели. В крайнем случае, месяцы. Но уж точно не годы.

В июне сего года Джереми Грэнтэм в интервью CNBC предупредил, что покупка акций американских компаний равнозначна «игре с огнем». Тогда он заявил, что рынок роста акций в США имеет беспрецедентный масштаб и поражает скоростью роста. Следовательно, пузырь скоро лопнет.

Джереми считает, что сейчас лучше акции американских компаний, купить бумаги сегмента EM и забыть о них на несколько лет, пишет «ПроФинанс».