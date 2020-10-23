Названа главная жертва коронавируса в РФ

Эксперты рассказали о том, у какой категории граждан наиболее серьезно снизились доходы из-за пандемии коронавируса.

Исследование «ФинЭкспертизы» показало, что главной жертвой коронавирусного кризиса в России стали молодые семьи, в которых возраст супругов составляет от 18 до 25 лет, пишет Лента.Ру .

Данные Росстата, которые проанализировали эксперты, показало, что 64% таких семей во втором квартале 2020 года располагали деньгами только на еду и одежду. Годом ранее в аналогичный период таких семей было 49,7%.

В целом же, доля семей, которые в апреле-июне могли позволить себе только еду и одежду, увеличилась с 49,5 до 49,9% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Существенно снизились также доходы неработающих пенсионеров. В этой категории число тех, кто мог себе позволить только еду и одежду, выросло с 58,8% до 62,4%.

А вот многодетные семьи в кризис стали жить лучше. Объясняется это тем, что государство увеличило поддержку таких семей в период кризиса. Доля многодетных семей, которые могли позволить себе в кризис только еду и одежду, сократилась в период кризиса на десятую часть – до 50,5%.

В целом по стране доля бедных семей, у которых не хватало денег даже на еду, сократилось в годовом выражении с 0,7% до 0,3%.