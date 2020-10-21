ЕС нашел повод для торговой войны с Россией

Евросоюз собирается в ближайшее время рассмотреть введение пошлин на ряд российских товаров. Это следует из специального доклада Еврокомиссии, вышедшего из печати в пятницу, 23 октября.

В документе говорится, что Российская Федерация якобы допускала нарушения рыночных механизмов своей экономики. Высший орган исполнительной власти уточнил, что речь о нарушениях в части оплаты труда, а также стоимости электроэнергии.

«Этот доклад - это результат тщательных исследований и сбора фактов о различных аспектах экономики РФ, которые могут иметь прямое отношение к нашим антидемпинговым расследованиям», - прокомментировал доклад первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

Подчеркивается, что сделанные Еврокомиссией выводы могут в дальнейшем использоваться для введения антидемпинговых пошлин Евросоюзом на российские товары, пишет «Прайм». О каких конкретно товарах может идти речь, не сообщается.