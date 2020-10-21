Экономист Делягин объяснил, как могут отнять деньги у россиян

Сегодня, 16:10

Анна Лисова

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Экономист Делягин объяснил, как могут отнять деньги у россиян
Экономист Михаил Делягин

Россияне рискуют остаться без своих накоплений, считает экономист Михаил Делягин.

Он объяснил, в чем сейчас кроется опасность для тех, кто ищет новые инструменты увеличения накопленных ранее денег, передает ИА DEITA.RU.

По его словам, вклады в банках и депозитные счета в последнее время становятся все менее популярными среди россиян. А все их-за низких ставок, которые предлагают банки. Проценты сократились из-за того, что Центробанк снижал ключевую ставку, и в результате коммерческие банки снизили доходность своих продуктов. В результате рядовые граждане, которые бы хотели приумножить свои накопления, не рассматривают в качестве подходящего инструмента для накоплений банковские вклады.

В итоге немало граждан начали закупать акции и другие ценные бумаги. Но приумножить на фондовом рынке свои накопления удачно удается далеко не всегда и не всем. Во многом – это игра, и, понятно, что в ней будут проигравшие. В какой-то момент приобретенные акции могут начать резко дешеветь, из-за чего сгорают все вложения.

Через обвалы на фондовом рынке, отмечает Делягин, у россиян могут отнять их накопления. В результате выиграют те, кто получит деньги простых граждан, а население, как всегда, останется ни с чем.

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